Cosa c’è stasera in TV

I tifosi della Juventus stasera guarderanno la Juventus, quelli del Napoli guarderanno il Napoli, quelli dell’Inter guarderanno l’Inter. E gli altri? Ci sono i soliti programmi della domenica – da Che tempo che fa alle Iene, da Un giorno in pretura a Non è l’Arena – ma poco altro in termini di film. Vi consiglieremmo di uscire ma la situazione è quella che è.

Rai Uno

20.35 – Che tempo che fa

Tra gli ospiti di questa sera del programma di Fabio Fazio ci saranno Heather Parisi, Cesare Cremonini, Luigi Di Maio, Gad Lerner, i Thegiornalisti, Pierfrancesco Favino e Marco Bellocchio.

Rai Due

21.20 – N.C.I.S.

La serata in cui su Rai Due vanno in onda solo serie tv che sono anche acronimi. Un nuovo episodio della sedicesima stagione della serie tv poliziesca, che sarà seguita da un’altra serie tv poliziesca, dall’originale titolo di: F.B.I. Alle 23 c’è quel programma che si chiama come una vecchia rubrica del Post, la Domenica Sportiva.

Rai Tre

21.20 – Un giorno in pretura

Programma di approfondimento condotto e ideato da Roberta Petrelluzzi che parla di recenti casi di cronaca e giudiziari. La puntata di oggi si intitola “Un bambino senza nome”.

Laura e Rocco, due giovani fidanzati, si accusano a vicenda di aver fatto scomparire il neonato nato dalla loro relazione.

È uno scontro tra due famiglie che difendono a spada tratta ciascuno il proprio caro. #UnGiornoinPretura stasera su @RaiTre pic.twitter.com/3S8aNilGJG — Un Giorno in Pretura (@ginpretura) May 19, 2019

Rete 4

21.27 – Io, loro e Lara

Film del 2010 scritto e diretto da Carlo Verdone, con Laura Chiatti, Angela Finocchiaro e lo stesso Verdone, che interpreta un missionario che torna a Roma dall’Africa e deve fare i conti con i problemi della sua numerosa famiglia. Finisce che i sacrifici e le sofferenze dell’Africa gli sembrano ben più sopportabili.

Canale 5

21.20 – New Amsterdam

La serie tv in cui il brillante dottor Max Goodwin (Ryan Eggold) diventa il direttore di uno degli ospedali pubblici più vecchi degli Stati Uniti, il New Amsterdam (che si ispira al Bellevue Hospital di New York). Il suo obiettivo è riformare l’organizzazione della struttura e fornire cure di alto livello ai suoi pazienti.

You can always count on us to have each other's backs. ❤️ pic.twitter.com/64VoVek1k7 — New Amsterdam (@NBCNewAmsterdam) May 11, 2019

Italia Uno

21.10 – Le Iene presentano: Omicidio Willy Branchi

È una puntata speciale del programma di intrattenimento di Italia 1, tutta su una sola storia: quella di Willy Branchi, un diciottenne ucciso nel 1988. Le indagini sul suo omicidio sembrano essere arrivate a una svolta più di trent’anni dopo. Di questo caso si era parlato già a Chi l’ha visto? e anche le Iene ne avevano parlato lo scorso novembre.



"Lo hanno attaccato all'anello di una stalla a Goro e gli hanno sparato". Una fonte anonima racconta dove e come sarebbe stato ucciso Willy Branchi. Non perdetevi domani, dalle 21.10 su Italia1, lo Speciale #LeIene di @a_monteleone e Riccardo Spagnoli https://t.co/WmumufoYkL — Le Iene (@redazioneiene) May 18, 2019

La7

20.30 – Non è l’Arena

Talk show condotto da Massimo Giletti.

Sentite cosa ci hanno risposto e seguiteci questa sera per il servizio completo.

Non è L'Arena vi aspetta alle 20.30 su @La7tv #nonelarena pic.twitter.com/5RUY8NkYV0 — Non è l'Arena (@nonelarena) May 19, 2019

TV8

21.35 – Sahara

Film del 2005 con Matthew McConaughey e Penélope Cruz, che costò moltissimo e fu un gran flop ma non dovrebbe essere terribile.

Nove

21.25 – Cucine da incubo

Cioè quel programma in cui lo chef Antonino Cannavacciuolo viene chiamato da un ristorante particolarmente in difficoltà per dare consigli su come migliorarne la situazione. Il programma è la versione italiana di Kitchen nightmares, condotto – sia in Inghilterra che negli Stati Uniti – dallo chef Gordon Ramsay. Se siete dei fan di questo programma, sappiate che Nove stasera lo trasmette ininterrottamente fino alle tre del mattino.

Rai Movie

21.10 – Anna and the King

Film del 1994 liberamente ispirato alla storia di Anna Leonowens, scrittrice, educatrice e attivista inglese che lavorò in Siam (l’attuale Thailandia) come insegnante dei figli del re Mongkut.

Sky

Sky Cinema 1

21.15 – Uno strano desiderio

Sky Cinema Action

21.00 – Il regno del fuoco

21.00 – Sistemo l’America e torno