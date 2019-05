Karolina Pliskova ha vinto il torneo femminile degli Internazionali di Roma

La tennista ceca Karolina Pliskova, numero sette del ranking mondiale, ha battuto in due set la britannica Johanna Konta nella finale del torneo femminile degli Internazionali d’Italia. Per Pliskova è la prima vittoria in carriera a Roma, ottenuta peraltro alla prima finale disputata. Grazie al successo agli Internazionali, Pliskova domani salirà alla seconda posizione del ranking mondiale femminile. La finale maschile del torneo di Roma si giocherà invece a partire dalle 16: i finalisti sono Rafael Nadal e Novak Djokovic.