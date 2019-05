Weekly Beasts

La raccolta fotografica bestiale della settimana è un inno alla speranza: c’è la lince scappata da uno zoo che sale furtiva su un albero e la foca che sguazza felice dopo essere stata salvata dai trafficanti di animali e liberata; soprattutto c’è una volpe accovacciata all’ombra di uno scivolo e la vostra speranza di incontrarne una nel parco giochi sotto casa. Provate a distinguere al volo il cane vero dal cane falso e il pettigiallo – ok, in realtà è una cutrettola, anzi una motacilla flava – in un campo di ranuncoli selvatici. Oppure accontentatevi degli avvoltoi neri, delle egrette bianche e delle sule dagli occhi blu.