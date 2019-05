Caleb Ewan ha vinto l’ottava tappa del Giro d’Italia

Il ciclista australiano Caleb Ewan ha vinto in volta l’ottava tappa del Giro d’Italia, 239 chilometri da Tortoreto Lido, in provincia di Teramo, a Pesaro. Ewan, alla seconda vittoria in carriera al Giro d’Italia, ha preceduto al traguardo l’italiano Elia Viviani e il tedesco Pascal Ackermann, che conserva la maglia ciclamino da leader della classifica a punti. Nessun cambiamento neanche nella classifica generale, dove Valerio Conti conserva la maglia rosa e diventa il primo italiano a indossarla per tre tappe consecutive dal 2013.