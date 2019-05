Il Bayern Monaco ha vinto la Bundesliga per il settimo anno consecutivo

Il Bayern Monaco ha battuto 5-1 l’Eintracht Francoforte nell’ultima giornata della Bundesliga tedesca e ha vinto il titolo nazionale per il settimo anno consecutivo. Con la vittoria di oggi il Bayern ha mantenuto infatti i due punti di vantaggio in classifica sul Borussia Dortmund, la cui vittoria per 2-0 a Monchengladbach è stata quindi ininfluente. Nella giornata del suo ventinovesimo Meisterschale (il trofeo del campionato) il Bayern ha anche salutato Franck Ribery, Arjen Robben e Rafinha, tre suoi storici giocatori che a fine stagione lasceranno il club.

Per il Bayern Monaco sembrava una stagione deludente, complicata dalla fine di un ciclo e iniziata male fin dalle prime settimane. A dicembre, con il nuovo allenatore, il croato Niko Kovac, aveva accumulato nove punti di svantaggio dal Borussia Dortmund, capolista fin lì imbattuta della Bundesliga. Nelle settima successive, tuttavia, il Dortmund è riuscito a sprecare tutto il suo vantaggio accumulato.