In Ucraina non c’è più una maggioranza di governo

La coalizione di forze politiche che appoggia il governo in Ucraina, e che fa riferimento all’ex presidente Petro Poroshenko, si è rotta. Venerdì il Fronte Popolare, partito nazionalista e populista di destra, ha annunciato al Parlamento la sua uscita dalla maggioranza e la sua intenzione di formare una nuova coalizione con un programma diverso. Il governo ha ora un mese per provare a trovare una nuova maggioranza: se non dovesse riuscirci, il presidente Volodymyr Zelensky, ex attore comico che ha stravinto le ultime elezioni in Ucraina proprio contro Poroshenko, potrà convocare elezioni anticipate e sperare di ottenere anche il controllo del Parlamento, e quindi del governo.