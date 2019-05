Roger Federer si è ritirato dagli Internazionali d’Italia

Il tennista svizzero Roger Federer, numero tre del ranking mondiale, si è ritirato dagli Internazionali di Roma per un problema alla gamba destra. Ieri Federer aveva disputato due partite del torneo, una di mattina e l’altra di pomeriggio, contro il portoghese Joao Sousa e il croato Borna Coric, battendoli entrambi. Nel pomeriggio di oggi avrebbe dovuto giocare i quarti di finale contro il greco Stefanos Tsitsipas, che ora passa automaticamente alle semifinali, dove incontrerà uno fra Fernando Verdasco e Rafa Nadal. Federer ha commentato l’abbandono del torneo dicendo: «Sono molto dispiaciuto per il ritiro, ma non sono in forma al 100 per cento e non sarei stato competitivo oggi. Dopo essermi consultato con il mio team, ho deciso di non giocare. Roma resta una delle mie città preferite e spero di poter tornare il prossimo anno».