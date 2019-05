La Germania restituirà un monumento del Quindicesimo secolo alla Namibia

Il Deutsches Historisches Museum di Berlino ha annunciato che restituirà alla Namibia un monumento del Quindicesimo secolo che era rimasto in possesso della Germania dalla fine dell’Ottocento: è un pilastro di pietra di 3,5 metri sormontato da una croce che nel 1486 i portoghesi posizionarono in un punto della costa sud occidentale dell’Africa come riferimento per la navigazione.

La Namibia aveva formalmente chiesto la restituzione della croce nel 2017. Venerdì il direttore del museo e la ministra della Cultura tedesca, Monika Grütters, hanno annunciato che in estate andranno personalmente in Namibia per restituirlo. Grütters ha anche detto che la decisione di restituire la croce «è un chiaro segnale che la Germania è disposta a fare i conti con il suo passato coloniale». La croce e il pilastro erano stati presi nel 1893 dal comandante di un vascello tedesco, che li aveva poi portati in Germania. La Namibia è stata colonia tedesca dal 1884 al 1915.