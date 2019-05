Amazon ha partecipato all’aumento di capitale di 575 milioni di dollari di Deliveroo – società britannica e uno dei più grandi servizi per la consegna del cibo a domicilio in Europa – insieme a diversi fondi di investimento: non è stato specificato quanto sia stato il contributo di Amazon, ma si sa che con l’ultimo aumento di capitale la società statunitense è diventata il principale investitore di Deliveroo.

Deliveroo ha sede a Londra, nel Regno Unito, e impiega circa 60mila rider per consegnare cibo in 14 paesi diversi, tra cui l’Italia. Non è la prima volta che Amazon decide di investire nel settore della consegna di alimenti: l’aveva già fatto con Prime Now, il servizio di consegna della spesa a domicilio attivato anche in Italia lo scorso autunno.