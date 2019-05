Secondo i dati parziali, i partiti vicini al presidente Rodrigo Duterte hanno vinto le elezioni di metà mandato nelle Filippine

Come previsto, i partiti vicini al presidente Rodrigo Duterte hanno vinto le elezioni di metà mandato nelle Filippine, che si sono tenute lunedì per rinnovare metà del Senato, la Camera bassa e diverse amministrazioni locali. Per Duterte, che è presidente dal 2016, queste elezioni sono state una sorta di referendum sul suo governo e sulle politiche autoritarie adottate in questi anni, in particolare quelle per combattere la diffusione della droga nel paese. Al momento, con il 94 per cento delle schede scrutinate, i partiti vicini a Duterte dovrebbero riuscire a ottenere 10 dei 12 seggi vacanti in Senato. Finora il Senato è stato il principale argine ad alcune delle proposte più controverse di Duterte, tra cui la reintroduzione della pena di morte e la modifica della Costituzione ma, in seguito al risultato di oggi, avrà in tutto dalla sua parte 13 senatori su 24.

LOOK: Partial and unofficial senatorial race results as of 2:50pm. #TheFilipinoVotes pic.twitter.com/ErHJnCkPTY — CNN Philippines (@cnnphilippines) May 14, 2019