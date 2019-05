La Commissione Europea ha multato per 200 milioni di euro la multinazionale della birra AB InBev per abuso di posizione dominante

La Commissione Europea ha multato la multinazionale belga-brasiliana AB InBev, la più grande società di produzione di birra al mondo, per 200 milioni di euro per aver ostacolato tra il 2009 e il 2016 le importazioni della birra di loro produzione Jupiler dai Paesi Bassi (dove costa meno) al Belgio (dove costa di più), abusando della sua posizione dominante nel mercato belga. «I consumatori in Belgio hanno pagato di più per la loro birra preferita a causa della strategia deliberata di AB InBev di limitare le vendite transfrontaliere», ha detto la commissaria europea per la concorrenza, Margrethe Vestager. «I tentativi delle aziende in posizione dominante di condizionare il mercato per mantenere prezzi elevati sono illegali».

Carving up the #SingleMarket to maintain high prices is illegal.

We have fined AB InBev €200 million for restricting cross-border sales of beer between the Netherlands and Belgium.

More details here → https://t.co/NwBGSKuYlq pic.twitter.com/Nye2bpcPvz — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) May 13, 2019