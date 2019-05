Fernando Gaviria ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia, dopo la penalizzazione di Elia Viviani

Fernando Gaviria, ciclista colombiano dell’UAE Team Emirates, ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia, 220 chilometri da Vinci a Orbetello, dopo la penalizzazione di Elia Viviani, vincitore della volata ma retrocesso in classifica dalla giuria per un cambio di direzione irregolare in rettilineo. Viviani aveva preceduto al traguardo Gaviria, ora vincitore, e il francese Arnaud Demare, salito al secondo posto davanti al tedesco Pascal Ackermann. Viviani ha perso anche la maglia ciclamino da leader della classifica a punti, passata a Gaviria. La maglia rosa da leader della classifica generale rimane invece allo sloveno Primoz Roglic, vincitore della cronometro di Bologna.

The Jury watched the video footage of the sprint and has decided to relegate Elia Viviani. The winner is Fernando Gaviria. | La giuria ha visionato il filmato e ha declassato Elia Viviani. La vittoria va a Fernando Gaviria. #Giro — Giro d'Italia (@giroditalia) May 13, 2019