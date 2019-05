Tre persone sono state trovate morte in una stanza di albergo in Baviera con ferite di frecce da balestra

Tre persone sono state trovate morte in una stanza di un albergo in Baviera, tutte e tre con ferite di frecce da balestra. Nella stanza dell’albergo, che si trova vicino alla città di Passau, al confine con l’Austria, sono state trovate anche due balestre. La polizia ha detto che tutte e tre le persone morte erano tedesche e che per ora non ci sono indizi per pensare che una quarta persona abbia avuto a che fare con la loro morte. Le tre persone erano un uomo di circa 50 anni e due donne di 30 e 33 anni che avevano prenotato una camera per tre notti: la relazione tra di loro non è ancora stata chiarita, così come è incerto cosa sia successo nella stanza dove sono stati trovati. Un altro ospite dell’albergo, citato dall’agenzia tedesca DPA, ha detto che la notte tra sabato e domenica era stata normale e tranquilla.