È morta Peggy Lipton, Norma Jennings di “Twin Peaks”

È morta l’attrice statunitense Peggy Lipton: aveva 72 anni ed era malata da tempo. Lo hanno fatto sapere le figlie, Kidada e Rashida Jones (anche lei famosa attrice).

Peggy Lipton aveva recitato in due serie tv molto popolari negli Stati Uniti e nel mondo: The Mod Squad (che in Italia è nota come I ragazzi di Greer), andata in onda alla fine degli anni Sessanta e Twin Peaks, la famosissima serie tv ideata da David Lynch negli anni Novanta. Negli anni Settanta, Lipton aveva sposato il produttore musicale Quincy Jones, da cui aveva avuto due figlie. I due si erano poi separati nel 1989.

In Twin Peaks Lipton interpretava il personaggio di Norma Jennings. Aveva raccontato che si era sentita molto combattuta riguardo a chiedere quel ruolo, dopo anni che aveva smesso di recitare. L’aveva però ripreso nella nuova stagione di Twin Peaks, uscita nel 2017.