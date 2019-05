64 migranti, tra cui 18 minorenni, soccorsi nella notte a largo della Calabria dalla Guardia Costiera sono sbarcati a Crotone. Lo sbarco è stato autorizzato dal ministero dell’Interno a causa delle cattive condizioni del tempo, che hanno richiesto un rientro in porto rapido dell’imbarcazione italiana. I migranti – che erano stati soccorsi mentre cercavano di arrivare in Italia con una barca a vela – sono stati portati in un centro di accoglienza a Isola di Capo Rizzuto.