Come vedere Fiorentina-Milan in TV e in streaming

Fiorentina-Milan, partita valida per la 36ª giornata di Serie A, si gioca sabato sera a partire dalle 20.30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il Milan, dopo un momento difficile a cavallo tra marzo e aprile, è riuscito a tornare al quinto posto in classifica e con una vittoria questa sera potrebbe avvicinarsi al quarto posto, l’ultimo utile per qualificarsi alla Champions League. La Fiorentina, invece, sta attraversando uno dei momenti più difficili della stagione: dopo le dimissioni dell’allenatore Stefano Pioli e l’ingaggio di Vincenzo Montella, la squadra ha ottenuto un pareggio e tre sconfitte in campionato.

Dove vedere Fiorentina-Milan

Fiorentina-Milan sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, la piattaforma streaming online che quest'anno trasmette tre partite per ciascuna giornata di campionato.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan

Fiorentina (4-3-3) Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Fernandes, Dabo, Benassi; Chiesa, Muriel, Mirallas

Milan (4-3-3) Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Mauri, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini

