Le foto dell’adunata nazionale degli alpini a Milano

In questi giorni, dal 10 al 12 maggio, a Milano c’è l’adunata nazionale degli alpini, arrivata quest’anno alla sua novantaduesima edizione. La prima adunata si tenne nel settembre del 1920 sul Monte Ortigara e da allora fu sospesa soltanto per le guerre e per il Giubileo del 1950. Le adunate degli alpini si fanno notare, nelle città in cui avvengono (e secondo molte persone sono anche piuttosto invasive). Per quella di Milano – inaugurata con un alzabandiera in piazza Duomo il 10 maggio – è stata costruita una grande “Cittadella degli Alpini” all’interno del Parco Sempione ed è attesa la partecipazione di circa 500.000 persone. La parte più evidente dell’adunata, però, sono gli stessi gruppi di alpini che in questi giorni attraversano il centro di Milano, riconoscibilissimi, anche i più informali, per via dei cappelli con la piuma (o meglio: con la penna, per essere precisi).