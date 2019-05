Un ex analista dell’intelligence statunitense è stato arrestato per aver divulgato informazioni riservate

Un ex analista dei servizi di intelligence statunitensi è stato arrestato per aver divulgato informazioni riservate. Daniel Everette Hale ha 31 anni, è di Nashville, in Tennessee, e in passato aveva lavorato per la National Security Agency (NSA) e la National Geospatial-Intelligence Agency (NGA). Secondo l’accusa avrebbe fornito a un giornalista – di cui al momento non si conosce il nome – 17 documenti classificati come top secret relativi all’antiterrorismo, che in seguito sarebbero stati pubblicati dal sito di notizie Intercept.

Tra i documenti ci sarebbe stato un piano su una campagna militare contro al Qaida e informazioni su un agente dei servizi segreti sotto copertura in un gruppo estremista. Hale verrà giudicato sulla base dell’Espionage Act e rischia fino a 50 anni di carcere.