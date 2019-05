La stazione della metro di Repubblica a Roma non riaprirà prima di due mesi, ha fatto sapere la ditta di manutenzione Otis ad Atac. La stazione della metro di Repubblica è chiusa da ottobre a causa di un incidente avvenuto su una scala mobile della fermata in cui erano rimasti coinvolti alcuni tifosi russi, arrivati a Roma per assistere a una partita di Champions League.

Martedì era stata riaperta la fermata Spagna della linea A della metropolitana di Roma, dopo un mese e mezzo di chiusura causata da problemi legati alle scale mobili, così come anche la fermata di Barberini, tuttora chiusa.