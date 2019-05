La Marina militare italiana ha soccorso 36 migranti a circa 75 chilometri dalla costa libica

La Marina militare italiana ha soccorso oggi 36 migranti a circa 75 chilometri dalla costa libica. Il salvataggio è stato effettuato dal pattugliatore Cigale Fulgosi e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto di aver già ottenuto la disponibilità da parte di altri paesi europei «a prendere alcuni migranti». La Marina Militare ha parlato del salvataggio in un comunicato stampa:

Nave Cigala Fulgosi questa mattina mentre conduceva la missione assegnata, a circa 75 chilometri dalla costa libica ha incontrato una piccola imbarcazione, con a bordo 36 persone sprovviste di salvagenti, che imbarcava acqua e che quindi era in procinto di affondare e le persone a bordo erano in imminente pericolo di vita.

In aderenza alle stringenti normative nazionali ed internazionali, nave Cigala Fulgosi è intervenuta salvando i 36 occupanti del natante, di cui 2 donne e 8 bambini per i quali è attualmente in atto la verifica delle condizioni di salute e delle relative identità, in stretto coordinamento con le competenti autorità nazionali.