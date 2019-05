Il governo libico di Fayez al Serraj ha sospeso le operazioni nel paese di 40 società internazionali, tra le quali c’è anche la francese Total

Il governo libico riconosciuto dalla comunità internazionale, guidato dal primo ministro Fayez al Serraj, ha sospeso le operazioni nel paese di 40 società internazionali, tra le quali c’è anche la Total, l’importante compagnia petrolifera francese. La decisione, spiega il Guardian, è arrivata dopo che il presidente Emmanuel Macron non ha voluto offrire un supporto esplicito a Serraj, dopo che i due si sono incontrati a Parigi. Ali Abdulaziz Issawi, il ministro dell’Economia del governo di Serraj ha detto che la decisione è arrivata perché erano scadute le licenze delle società per operare nel paese, e che ora avranno tre mesi per presentare nuove richieste.