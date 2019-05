Il ministero dell’Interno ha pubblicato una direttiva che contiene indirizzi operativi su «commercializzazione di canapa e normativa degli stupefacenti»

Il ministero dell’Interno ha pubblicato in serata il testo di una direttiva che contiene indirizzi operativi su «commercializzazione di canapa e normativa degli stupefacenti». La direttiva è arrivata dopo che il ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva promesso di chiudere «uno a uno» i numerosi negozi di cannabis light che hanno aperto in Italia negli ultimi due anni, vendendo qualità di marijuana con livelli di principio attivo entro i limiti di legge. In breve, la direttiva prevede però maggiori controlli sui negozi: si parla infatti di «intensificazione delle verifiche» e di maggiori regole sulle “possibili nuove aperture di simili esercizi commerciali”.