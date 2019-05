A Roma sono state arrestate 22 persone legate ai Casamonica accusate di associazione a delinquere per spaccio di droga

Sono state arrestate 22 persone legate al clan dei Casamonica, tra cui alcuni membri della famiglia, accusate di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’associazione era strutturata come un gruppo criminale a connotazione familiare e operava principalmente nella zona di via del Quadraro e Porta Furba a Roma. Gli arresti sono stati fatti dai carabinieri della compagnia Roma Casilina a Roma, Trapani, Foggia, Voghera, Paola, Nuoro e Tornimparte (in provincia dell’Aquila), su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e del gip di Roma. Il giro di affari, scrive ANSA, ammontava a 100 mila euro al mese.