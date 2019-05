La posizione dello stand di Altaforte al Salone del Libro di Torino è stata spostata

Il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza della Prefettura di Torino ha deciso di spostare la posizione prevista al Salone del Libro per lo stand di Altaforte, la casa editrice vicina a CasaPound al centro di una grossa polemica per la partecipazione al Salone. La decisione è stata presa per il timore che la presenza della casa editrice possa «generare tensioni» durante il Salone. Inizialmente era stato previsto che lo stand di Altaforte sarebbe stato all’Oval, l’ex palazzetto sportivo vicino al Lingotto trasformato in uno spazio fieristico (il prossimo Salone sarà il primo per cui sarà sfruttato come spazio espositivo): alla fine sarà nel padiglione 3, in uno spazio più defilato, non lontano dagli stand del ministero della Difesa.