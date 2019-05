Gli Stati Uniti hanno rimosso le sanzioni imposte a un generale venezuelano, come premio per aver tolto il suo sostegno a Maduro

Gli Stati Uniti hanno rimosso le sanzioni imposte a un generale venezuelano, come premio per aver tolto il suo sostegno al governo di Nicolás Maduro, in un tentativo di incoraggiare altri militari a passare dalla parte del leader dell’opposizione Juan Guaidó. Si tratta di Manuel Cristopher Figuera, ex capo dei servizi segreti venezuelani, che durante il tentato colpo di stato della settimana scorsa in Venezuela aveva dato il suo sostegno a Guaidó. La notizia è stata data dal vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence, che ha aggiunto che misure simili potranno essere decise per altri generali che decideranno di abbandonare Maduro. In tutto, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni su circa 150 membri del governo del Venezuela e delle alte gerarchie dell’esercito venezuelano.