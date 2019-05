Il ministero dei Trasporti ha autorizzato la sperimentazione di auto che si guidano da sole a Torino e a Parma

Martedì il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato per la prima volta la sperimentazione di automobili che si guidano da sole su alcune strade pubbliche italiane, a Torino e a Parma. La direzione generale Motorizzazione ha concesso la possibilità di procedere con le sperimentazioni alla società VisLab S.r.l., controllata dall’azienda americana Ambarella, che finora è l’unica ad aver chiesto l’autorizzazione. VisLab fu fondata all’inizio degli anni Novanta come laboratorio dell’Università di Parma ed è un’azienda vera e propria dal 2009; è stata acquistata da Ambarella, che produce semiconduttori e ha sede a Santa Clara, in California, nel 2015. Il ministero ha spiegato alla Stampa che i tratti stradali su cui avverranno le sperimentazioni saranno segnalati da appositi cartelli, mentre l’assessora all’Innovazione di Torino Paola Pisano ha detto che comunque i test avverranno con una persona dietro il volante delle auto, che controllerà che tutto proceda bene.