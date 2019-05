Oggi si conclude la cerimonia per l’incoronazione del nuovo re in Thailandia

Oggi è il terzo e ultimo giorno di cerimonie e festeggiamenti per l’incoronazione di Maha Vajiralongkorn come nuovo re della Thailandia, ed è festa nazionale. L’incoronazione vera e propria era avvenuta sabato nel palazzo Reale con una cerimonia molto sfarzosa, mentre ieri il re ha partecipato a una processione attraverso le strade di Bangkok, visitandone i templi più importanti. Oggi, invece, il re si affaccerà dal balcone del palazzo Reale per salutare i sudditi e poi incontrerà i diplomatici stranieri. Maha Vajiralongkorn, che ha preso il nome di re Rama X, era già di fatto diventato re dopo la morte del padre, Bhumibol Adulyadej, ma l’incoronazione ufficiale è avvenuta solo dopo due anni di lutto.