Oggi si vota a Panama

Oggi a Panama – la piccola repubblica centramericana di cui si è parlato soprattutto per i “Panama Papers” – si vota per eleggere il nuovo presidente. Gli aventi diritto al voto sono 2,7 milioni di panamensi e oltre che per il nuovo presidente si vota per eleggere i 71 membri dell’Assemblea nazionale.

I principali candidati sono Laurentio “Nito” Cortizo e Romulo Roux. Cortizo ha 66 anni, è stato ministro dell’Agricoltura ed è sostenuto dal Partido Revolucionario Democrático, di centrosinistra: si propone come il candidato che fermerà la corruzione del paese; Roux ha 54 anni e guida Cambio Democrático, il principale partito di centrodestra, al governo tra il 2009 e il 2014. Roux non ha parlato molto di lotta alla corruzione, ma ha promesso la creazioni di decine di migliaia di nuovi posti di lavoro. Oltre al loro ci sono altri cinque candidati, ma ci si attende che a vincere sia Roux o, più probabilmente, Cortizo L’attuale presidente Juan Carlos Varela non è tra i candidati.

La repubblica di Panama è uno stato piccolo (grande più o meno quanto l’Austria) ma è importante per la sua posizione geografica (e per il suo canale) e perché lo stato è tra i cosiddetti “paradisi fiscali”. Nei primi anni del Novecento faceva ancora parte della Colombia, con la quale confina a sud; negli anni Ottanta fu guidato dal dittatore Manuel Noriega, prima sostenuto e poi combattuto dagli Stati Uniti, che per destituirlo invasero il paese. Da allora c’è stata una regolare alternanza di potere: a ogni elezione viene scelto un presidente diverso e nessun partito è riuscito a rimanere al governo per due mandati consecutivi. Varela, il presidente uscente, era sostenuto dal Partito Panameñista, di orientamento conservatore.