Weekly Beasts

Il rinoceronte e la pecora è già il titolo di un film, di una canzone, di un racconto, ma prima di tutto è una delle nostre foto preferite della raccolta bestiale di questa settimana: guardatela e lasciatevi ispirare. Se non fosse abbastanza, c’è il piccolo di tamarino Edipo abbracciato alla sua mamma, per intenerirsi e imparare un nuovo nome difficile; due cuccioli di facocero in uno zoo tedesco e uno di leone marino nella macchina della polizia. Vedrete anche quattro gobbe tutte insieme, cinque tartarughe in fila a pelo d’acqua, tre trichechi e un elefante che si era perso riportato a casa da una gru. Non si vedono i due liocorni ma due armadilli sì, o quasi: uno è la mamma, quello che sembra una palla è il suo cucciolo arrotolato.