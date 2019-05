Space X ha lanciato una capsula Dragon verso la Stazione Spaziale Internazionale

Questa mattina è stata lanciata nello Spazio una capsula realizzata dalla SpaceX di Elon Musk: la capsula Dragon dovrebbe raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale il 6 maggio. Per la capsula – partita da Cape Canaveral, in Florida – si tratta del secondo viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale. Il lancio è stato effettuato quando in Italia erano le 9 di mattina, dopo che negli ultimi giorni c’erano stati alcuni rinvii. La capsula porterà alla Stazione Spaziale Internazionale 2.500 chilogrammi di materiali e rifornimenti di vario tipo.