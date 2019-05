Una società privata giapponese ha lanciato un razzo nello Spazio

Interstellar Technology, un’azienda privata giapponese, ha lanciato nello Spazio un piccolo razzo, lungo 10 metri e con un diametro di 50 centimetri. Il razzo, MOMO-3, ha raggiunto un’altezza di circa 100 chilometri prima di finire nell’oceano Pacifico: il tutto in una decina di minuti. La particolarità del razzo è che è stato sviluppato da una società privata ed è composto con parti provenienti sempre da società private. Lo scopo di Interstellar Technologies è sviluppare soluzioni a basso costo per portare nello Spazio satelliti di vario tipo. Prima del lancio di oggi la società ci aveva già provato nel 2017 e nel 2018, ma in quelle occasioni il razzo non aveva raggiunto lo Spazio.

First rocket fully assembled by private sector lifts off in Japan

TAIKI, Hokkaido–The first rocket assembled entirely by the private sector in Japan lifted off from a launch pad here May 4 and reached outer space.

Full video here: https://t.co/YzEghpqKbP pic.twitter.com/wIEJX2CmRW

— Asahi Shimbun AJW (@AJWasahi) May 4, 2019