La Benetton Treviso è stata eliminata dai playoff del campionato Guinness Pro14

La Benetton Treviso ha perso 15-13 in casa degli irlandesi del Munster la partita del primo turno dei playoff di Guinness Pro14 ed è stata eliminata dalle finali del campionato. A Limerick la squadra di rugby veneta ha giocato una partita di alto livello, rimanendo in vantaggio per oltre mezzora nonostante si presentasse da sfavorita. Ha segnato anche l’unica meta dell’incontro, con l’ala figiana Ratuva Tavuyara, e ha mantenuto il vantaggio fino a quattro minuti dal termine, quando il Munster ha segnato il calcio di punizione decisivo. La Benetton è comunque rimasta in partita, tentando di vincerla nei secondi finali con due drop che però non hanno centrato i pali. Per la squadra di Treviso il campionato si è quindi concluso in Irlanda, dopo aver comunque raggiunto la prima storica qualificazione ai playoff. Il Munster andrà invece a sfidare il Leinster in semifinale.

