Hamas sta lanciando missili contro Israele in risposta all’uccisione di 4 palestinesi nella Striscia di Gaza

Sabato mattina l’esercito israeliano ha detto che più di 90 razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso il Centro e il Sud di Israele in risposta all’uccisione di quattro palestinesi avvenuta venerdì nella Striscia di Gaza; la maggior parte è stata intercettata dal sistema antimissilistico Iron Dome.

Dei quattro palestinesi uccisi venerdì, due erano militanti di Hamas colpiti dai bombardamenti aerei, e due erano manifestanti feriti mortalmente negli scontri con i soldati israeliani lungo il confine, vicino al campo per rifugiati di al-Bureij. Il bombardamento era avvenuto in risposta agli spari provenienti dal sud della Striscia che avevano ferito due soldati israeliani. Il ministro della Sanità di Gaza ha detto che ad al-Bureij sono state ferite 51 persone durante le proteste del venerdì contro Israele e contro l’embargo imposto a Gaza: uno dei due manifestanti morti aveva 19 anni, l’altro 33. L’esercito israeliano ha detto che 5.200 palestinesi si erano radunati per manifestare al confine.