Più di un milione di persone ha fatto richiesta per il reddito di cittadinanza

L’INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale) ha diffuso i dati riguardanti le richieste per il reddito di cittadinanza arrivate da quando il nuovo sussidio di disoccupazione è in vigore: fino al 30 aprile sono arrivate 1 milione e 16.977 domande, di cui la maggior parte al Centro e al Sud. La regione dove è stato richiesto di più il reddito di cittadinanza è la Campania con 172.175 domande, seguita dalla Sicilia con 161.383, mentre da Lazio, Puglia e Lombardia sono arrivate rispettivamente 93.048, 90.008 e 90.296 domande. Le regioni con il minor numero di domande sono invece la Valle D’Aosta (1.333), il Trentino-Alto Adige (3.695) e il Molise (6.388). L’INPS sottolinea anche che il canale più utilizzato per fare richiesta del reddito di cittadinanza sono stati i CAF (Centri Assistenza Fiscale), con 748.742 richieste, seguiti dalle Poste (209.605) e dai patronati (35.593).