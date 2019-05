La polizia tedesca ha sequestrato più di 120 auto sportive che si pensa venissero usate per una gara illegale attraverso l’Europa. Le auto sono state sequestrate dopo che alcune persone avevano raccontato di aver visto diverse auto andare a più di 250 chilometri orari. Le auto sono state sequestrate lungo la A20, vicino a Wismar, nel nord-est della Germania. Tra le auto sequestrate ci sono delle Porsche, delle Lamborghini e delle Audi, e la maggior parte aveva una targa norvegese e degli adesivi con scritto “Eurorally”. “Eurorally” ha anche un sito, in cui si parla dell’evento: viene detto che si svolge da Oslo a Praga, è composta da quattro tappe e prevede una quota d’iscrizione di 799 euro. Il sito dice però che l’evento “non è una gara” ma una “vacanza”. In diversi tratti di autostrada tedeschi non ci sono limiti di velocità, ma è comunque illegale organizzare gare.