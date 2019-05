È morto Peter Mayhew, che era stato Chewbecca nei film di “Star Wars”

È morto a 74 anni Peter Mayhew, l’attore che aveva interpretato Chewbecca nei film di Star Wars. Chewbecca (Chewbacca nella versione originale) è uno Wookie, un alieno molto peloso e molto intelligente che fa da copilota ad Han Solo. Mayhew è morto il 30 aprile nella sua casa in Texas, ha detto la sua famiglia.

Mayhew, nato nel Regno Unito ma con cittadinanza statunitense, interpretò Chewbecca per la prima volta nel 1977 e per l’ultima nel 2015. Fu scelto, tra le altre cose, perché era alto 2 metri e 18 centimetri. Prima di lui, il regista del film pensò di far interpretare Chewbecca all’attore David Prowse, che era alto poco meno di due metri e che però disse che preferiva interpretare Darth Vader, il cattivo. La famiglia di Mayhew ha scritto che prima del 2015, quando uscì Star Wars: Il risveglio della Forza (il primo tra i nuovi film della saga), Mayhew si spostava quasi solo su una sedia a rotelle, ma che riuscì comunque a stare in piedi, camminare e “diventare Chewbecca” per girare il film. Mayhew aveva anche fatto da consulente a Joonas Suotamo, l’attore finlandese – ex giocatore di basket, alto 2 metri e 11 centimetri – che lo aveva affiancato sul set del Risveglio della Forza e che è stato Chewbecca dopo di lui, per esempio nel film Solo: A Star Wars Story. Il viso di Mayhew non è mai stato mostrato nei film della saga.

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) May 2, 2019

Tra i tanti che hanno voluto ricordare Mayhew c’è anche Mark Hamill, cioé Luke Skywalker.