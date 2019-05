Il fondatore di una grande azienda farmaceutica americana è stato condannato in un processo legato alla “crisi degli oppioidi”

John Kapoor, fondatore ed ex amministratore delegato dell’azienda farmaceutica Insys Therapeutics, è stato condannato in un processo che aveva a che fare con la crisi causata dalla recente diffusione di farmaci oppioidi e droghe affini ((gli oppioidi sono prodotti in maniera sintetica; gli oppiacei, come la morfina, sono derivati dell’oppio, il lattice che si estrae dal papavero officinale). Kapoor è stata condannato insieme ad altre quattro persone della sua azienda per aver dato tangenti ad alcuni dottori in modo che prescrivessero farmaci non necessari ai loro pazienti. È nato in India e fondò la Insys Therapeutics nel 1990, facendola negli anni diventare una società multimiliardaria. Kapoor rischia fino a 20 anni di carcere.

