A Santa Lucia una nave da crociera statunitense è stata messa in quarantena per un caso di morbillo

Una nave da crociera statunitense che si trova nell’isola caraibica di Santa Lucia è stata messa in quarantena dopo che è stato scoperto un caso di morbillo a bordo: lo ha confermato la dottoressa Merlene Fredericks James, capo del servizio sanitario del paese. A tutti i passeggeri della nave è stato quindi vietato lo sbarco sull’isola. NBC News ha detto che la nave in quarantena è la Freewinds, di proprietà della chiesa di Scientology, e che a bordo ci sarebbero almeno 300 passeggeri.

Non è chiaro se al momento della quarantena la Freewinds stesse ospitando un raduno di Scientology, come fa spesso. La dottrina di Scientology non ha una posizione ufficiale sui vaccini, ma in passato diversi membri della Chiesa ne avevano parlato male pubblicamente.

Il morbillo è una malattia altamente infettiva e, oltre a uno sfogo cutaneo, causa tosse, raffreddore e febbre alta, che di solito raggiunge picchi intorno ai 40 °C e può essere la causa di molte complicazioni, dalla polmonite all’encefalite (una pericolosa infezione che interessa il cervello e il resto del sistema nervoso centrale contenuto nella scatola cranica) passando per otiti di media entità. Negli Stati Uniti si sta verificando una delle più importanti epidemie di morbillo degli ultimi vent’anni e al momento sono stati confermati più di 700 casi in 22 stati nel paese.