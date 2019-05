Il ministro della giustizia cipriota si è dimesso per la storia del primo serial killer dell’isola

Il ministro della giustizia cipriota, Ionas Nicolaou, si è dimesso in seguito alla scoperta del primo serial killer nell’isola. Domenica la polizia di Cipro aveva trovato i resti di una donna in una valigia sul fondo di un lago artificiale: secondo le indagini, era una delle vittime del primo serial killer mai arrestato sull’isola, un militare greco cipriota di 35 anni. L’uomo aveva poi confessato di aver ucciso cinque donne e due bambine di origine straniera negli ultimi tre anni. Nicolaou si è dimesso per le molte critiche rispetto a come la polizia aveva trattato la sparizione della donna e, in generale, le indagini sugli omicidi del serial killer.