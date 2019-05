Le Iene non vogliono che Dino Giarrusso si spacci per Iena

Il programma televisivo “Le Iene” ha spiegato sul suo sito di non avere niente a che vedere con la campagna elettorale del suo ex conduttore Dino Giarrusso, candidato con il M5S alle elezioni europee del 26 maggio. Giarrusso sta facendo campagna elettorale vestendosi spesso da “Iena” e ha anche scritto su volantini e manifesti “Dino Giarrusso, detto Iena”.

«Dino Giarrusso si fa campagna con vestito e soprannome “Iena”. Noi de Le Iene non c’entriamo nulla. Con i migliori auguri, Dino rimetti la divisa nell’armadio! Dino Giarrusso da più stagioni non fa più parte de Le Iene perché ha scelto di fare politica, nel Movimento 5 Stelle. Purtroppo però non ha smesso di vestirsi da Iena, come si vede nei suoi manifesti cartacei e online per le elezioni europee in cui si è candidato. Non solo, sotto al nome, compare pure la scritta “detto Iena” […].

L’affetto resta, per carità, ma noi de Le Iene non c’entriamo nulla e ci teniamo a farlo sapere subito. A Giarrusso i migliori auguri per il futuro, sperando però che la smetta con il vizio di vestirsi come noi, rimettendo la divisa nell’armadio, e di usare il passato a Le Iene per la sua campagna elettorale».