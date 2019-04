Spotify ha raggiunto 100 milioni di utenti iscritti al servizio premium in tutto il mondo. Nel primo trimestre del 2019 l’azienda, che ha sede a Stoccolma, in Svezia, ha detto di aver raggiunto complessivamente i 217 milioni di utenti in tutto il mondo, 10 milioni in più rispetto al 2018. Sono numeri considerati molto buoni, e che negli ultimi anni sono cresciuti di volta in volta del 30 per cento.

Il principale concorrente della società è Apple Music, il servizio introdotto nel 2015 da Apple che al momento ha 50 milioni di utenti paganti in tutto il mondo. A differenza di Spotify, che offre una versione gratuita del suo servizio con le pubblicità, Apple Music è disponibile solo per abbonamento a pagamento.

Nonostante i buoni risultati, Spotify è ancora in perdita: fra gennaio e marzo i costi hanno superato le entrate di circa 142 milioni di dollari (una cifra leggermente inferiore a quella registrata nello stesso periodo del 2018).