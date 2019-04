Netflix girerà una miniserie sulla storia dei ragazzini intrappolati nella grotta in Thailandia

Netflix ha annunciato che girerà una miniserie sulla vicenda dei dodici giocatori di una squadra di calcio giovanile thailandese e del loro allenatore che a giugno erano rimasti intrappolati in una grotta nella provincia di Chiang Rai, nell’estremo nord della Thailandia. I ragazzi, di età compresa tra 11 e 16 anni, e il loro allenatore di 25 anni erano stati tutti salvati 18 giorni dopo che erano rimasti bloccati all’interno della grotta. Il salvataggio, seguito dai media di tutto il mondo, era stato pianificato per due settimane e c’erano voluti tre giorni per completarlo.

Sulla vicenda sono già stati scritti due libri ed è stato girato un film. Netflix ha ottenuto i diritti per girare la miniserie da 13 Thamluang, la società fondata dai ragazzi e dal loro allenatore. La miniserie sarà diretta dal regista di Crazy Rich Asians, Jon M. Chu, e dal regista thailandese Nattawut Poonpiriya.