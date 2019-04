Nell’ultimo trimestre i ricavi di Apple sono scesi del 5 per cento, di nuovo

Nel suo ultimo trimestre (il secondo trimestre fiscale 2019, che si è concluso il 30 marzo) Apple ha prodotto ricavi per 58 miliardi di dollari, con una riduzione del 5 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il dato più significativo è che i ricavi derivanti dalla vendita degli iPhone sono diminuiti del 17 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La riduzione nei ricavi sulla vendita di iPhone è la più grave da quando Apple introdusse i suoi telefoni più di 10 anni fa, ma la recente ripresa delle vendite in Cina ha permesso ad Apple di affrontare il calo con più ottimismo rispetto allo scorso trimestre. I dati generali, inoltre, sono in calo rispetto allo scorso anno, ma comunque migliori rispetto alle previsioni: il valore delle azioni, infatti, dopo la comunicazione è salito del 5 per cento.