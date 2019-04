Visa e Mastercard abbasseranno le tariffe europee sui pagamenti fatti con carte di paesi extracomunitari

Visa e Mastercard hanno accettato di abbassare le tariffe che chiedono ai commercianti europei per i pagamenti fatti con carte di credito e di debito provenienti da paesi extracomunitari. La decisione è stata presa dopo una lunga trattativa tra la Commissione Europea e Visa e Mastercard, che controllano i due principali circuiti di pagamento elettronico in Europa. L’accordo porterà ad un abbassamento delle tariffe di circa il 40 per cento e questo dovrebbe aumentare i guadagni dei commercianti e diminuire i prezzi per i consumatori, dice la Commissione Europea. Le nuove tariffe per carte di credito e di debito, cioè la commissione che viene chiesta da Visa e Mastercard ai commercianti per ogni pagamento ricevuto, saranno ora uguali sia che le carte siano di un paese comunitario che extracomunitario: dello 0,2% per le carte di debito e dello 0,3% per le carte di credito.