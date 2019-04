A causa di uno sciopero, la compagnia aerea scandinava SAS ha cancellato 1.200 voli

La compagnia aerea scandinava SAS (Scandinavian Airlines) ha cancellato più di 1.200 voli in programma per lunedì 29 e martedì 30 aprile, a causa di uno sciopero dei suoi piloti che prosegue ormai da giorni. Lo sciopero è iniziato venerdì 26 aprile, in seguito al mancato raggiungimento di un accordo sugli stipendi, comportando la cancellazione del 70 per cento dei voli gestiti dalla compagnia aerea, con ritardi e rinvii di partenze per oltre 170mila passeggeri negli ultimi tre giorni.