Slack, servizio online per chat di lavoro, ha fatto richiesta per quotarsi in borsa

Slack, il servizio online per gestire chat e attività di lavoro, ha fatto domanda per quotarsi in borsa negli Stati Uniti, uno degli ingressi nel mercato azionario più attesi di quest’anno tra quelli delle aziende tecnologiche statunitensi. Nella documentazione presentata, Slack ha per la prima volta reso pubblici alcuni dati economici: nell’ultimo anno fiscale ha prodotto ricavi per 400,6 milioni di dollari, anche se continua a perdere denaro e nel 2018 ha chiuso con un passivo di 138,9 milioni di dollari. Il servizio ha 10 milioni di utenti attivi al giorno, che fanno parte di oltre 600mila aziende di varie dimensioni: 500mila utilizzano la versione gratuita del programma, con diverse limitazioni, mentre le restanti quella a pagamento.