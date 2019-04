In Cina “Avengers: Endgame” ha stabilito il nuovo record d’incassi per un film al primo giorno di programmazione

Avengers: Endgame, l’atteso nuovo film di supereroi della Marvel, ha stabilito il nuovo record d’incassi in Cina per un film al suo primo giorno di programmazione. Avengers: Endgame ha infatti incassato 719 milioni di yuan (circa 95 milioni di euro) battendo il precedente record del film Monster Hunt 2, che era stato di 547 milioni di yuan (circa 73 milioni di euro). Il precedente film della saga degli Avengers, Infinity War, aveva realizzato al suo giorno di esordio in Cina un incasso di 447 milioni di yuan (circa 60 milioni di euro).