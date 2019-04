Torino ospiterà le ATP Finals dal 2021 al 2025

La città di Torino è stata scelta come sede delle ATP Finals, il torneo conclusivo della stagione tennistica maschile internazionale, per cinque anni: dal 2021 al 2025. La candidatura di Torino ha superato quelle presentate da Manchester, Tokyo, Singapore e Londra, la città che è stata sede delle finali negli ultimi dieci anni. Con la scelta di Torino, per la prima volta nella storia una città italiana ospiterà il torneo conclusivo del tennis professionistico. Dal 2021 al 2025 gli otto migliori tennisti della stagione si incontreranno a novembre sul campo sintetico del PalaAlpitour, il palazzetto da oltre 14.000 posti costruito in occasione delle Olimpiadi invernali del 2006. La prossima edizione sarà quindi la penultima disputata alla O2 Arena di Londra.