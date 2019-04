Lo sciopero della scuola del 17 maggio è stato revocato in seguito a un accordo tra governo e sindacati

Lo sciopero generale della scuola indetto per il prossimo 17 maggio è stato revocato in seguito all’accordo raggiunto tra governo e sindacati in una riunione notturna che si è conclusa nelle prime ore di questa mattina. Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dei sindacati Flc Cgil, Cisl, Uil scuola, Snals e Gilda, il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti e il presidente del Consiglio Conte. L’accordo raggiunto prevede soprattutto lo stanziamento di nuovi fondi per incrementare gli stipendi nel nuovo contratto collettivo per il triennio 2019-2021, adeguandoli alla media dei contratti europei, e la stabilizzazione degli insegnanti precari, a cominciare da quelli che hanno almeno tre anni di servizio, secondo un principio di riconoscimento della esperienza maturata.

Giornata o, meglio, notte impegnativa. Sono le 6 del mattino e si è appena conclusa una riunione fiume con i sindacati… Gepostet von Giuseppe Conte am Dienstag, 23. April 2019