Con 787 milioni di dollari di ricavi nel primo trimestre, Twitter ha superato le aspettative degli analisti

Twitter ha chiuso il suo primo trimestre del 2019 producendo ricavi per 787 milioni di dollari, con un aumento del 18 per cento rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Il social network ha realizzato utili per 191 milioni di dollari. Entrambi i risultati sono al di sopra delle aspettative degli analisti e dimostrano come Twitter stia riuscendo a recuperare, sul piano economico, dopo anni complicati e di scarsa crescita.

Il numero di utenti che utilizzano il social network continua invece a essere un problema: sono diminuiti di 6 milioni rispetto a un anno fa, stabilizzandosi intorno ai 330 milioni di utenti attivi al mese. C’è stato comunque un recupero rispetto al precedente trimestre, quando erano stati nove milioni in meno. Dopo anni di difficoltà, Twitter sta iniziando a produrre utili in modo più stabile, dando la possibilità alla società di concentrarsi nella ricerca di soluzioni per migliorare il prodotto, sia per quanto riguarda la semplificazione del modo in cui funziona sia per ridurre abusi e messaggi d’odio, un obiettivo a lungo promesso dalla società e finora mai raggiunto.